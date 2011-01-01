11 ميدالية منها 5 ذهبيات للجزائر

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

حقق المنتخب الجزائري للشطرنج انجازا جماعيا كبيرا في البطولة الإفريقية للأصناف الشبانية التي جرت من 11 إلى 19 أوت بكيسومو (كينيا) و ذلك بإحرازه على مجموع 11 ميدالية (5 ذهبيات و 4 فضيات وبرونزيتين)، حسب ما أوضحته الاتحادية الجزائرية للشطرنج. ونجحت كل الفئات العمرية للذكور و الإناث (أقل من 8 سنوات، 10 سنوات، 12 سنة، 14 سنة، 16 سنة و 18 سنة) في الحصول على ميداليات بألوانها الثلاثة، وهو ما سمح للمنتخب الجزائر باحتلال المركز الأول في ترتيب الميداليات حسب الأمم. ويأتي هذا الحصاد الوفير بفضل المساهمة الفعالة للطاقم الفني المتشكل من المدربين الوطنيين كريم بلقاسم، عبد الرحمن بوسماحة، ناصر نصر وعبد الكريم يحياوي.