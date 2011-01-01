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الجامعة الصيفية الثالثة لإتحاد الصحفيين تحمل اسم المرحوم محمد صلاح
18 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

ينظم الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين ، الجامعة الصيفية الثالثة والتي تحمل اسم الزميل الإعلامي والمعلق الرياضي المرحوم " محمد صلاح " والتي تحتضنها ولاية مستغانم خلال الفترة الممتدة من 25 الى 31 أوت الجاري تحت شعار " لنعيش معا في سلام " وتعالج الجامعة الصيفية عديد المحاور التي سيؤطرها أساتذة ومختصين ، إضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية وتتوّج كل ورشة بتوزيع شهادات في الاختصاص. كما ستنظم على هامش الورشات ، خرجات ترفيهية وسياحية باتجاه المناطق الأثرية التي تزخر بها مستغانم

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