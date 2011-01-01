رانييري ينافس هنري على تدريب بوردو

بواسطة المسار العربي /ايت عمار محمد

دخل الإيطالي كلاوديو رانييري، ضمن قائمة المرشحين لقائمة تدريب بوردو، بعدما قررت إدارة النادي الفرنسي، إيقاف الأوروغواياني جوستافو بويت مدرب الفريق عن العمل، بسبب تصريحاته ضد الإدارة، بعد بيع مهاجمه جايتان لابورد إلى منافسه مونبلييه، دون علمه. وربطت عدة تقارير صحفية في الفترة الماضية، تيري هنري أسطورة الكرة الفرنسية، بتولي تدريب بوردو، خلال الفترة المقبلة، قبل أن ينافسه رانييري على هذا المنصب. ووفقا لما نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن رانييري بات قريبا من تولي تدريب بوردو، خلفا لبويت الذي يواجه شبح الرحيل عن النادي الفرنسي، بعد توليه مسؤولية القيادة الفنية قبل 7 أشهر فقط. ويمتلك رانييري خبرة كبيرة في الدوري الفرنسي، إذ سبق وقاد موناكو في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم تولى تدريب نانت الموسم الفائت، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي خلال شهر ماي الماضي.