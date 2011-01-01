تألق أمل بوسعادة, أولمبي الشلف, ترجي مستغانم, ومعاناة شبيبة سكيكدة

بواسطة المسار العربي /ايت عمار محمد

عرفت نتائج مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم التي جرت أول أمس تألق أندية أمل بوسعادة واولمبي الشلف وترجي مستغانم بتحقيقهم الفوز الثاني على التوالي واحتفاظهم بصدارة الترتيب في حين تتواصل معاناة فريق شبيبة سكيكدة في ذيل الترتيب دون نقاط. وفي داربي منطقة الحضنة, تغلب أمل بوسعادة خارج قواعده على الوافد الجديد وجاره نجم مقرة بهدفين أمضاهما يعلاوي .وأطاح أولمبي الشلف أطاح بالعائد إلى القسم الثاني, اتحاد عنابة, بهدف نظيف وهي النتيجة التي تبقي الاتحاد المحلي في المركز السادس ب3 نقاط, والتي تسمح في نفس الوقت ل"الشلفاوة" باعتلاء الصدارة مناصفة مع بوسعادة وترجي مستغانم. و لم يترك ترجي مستغانم فرصة للضيف اتحاد الحراش وفاز عليه بهدف دون مقابل ليبقى في ريادة الترتيب بستة نقاط في حين تتوالى معاناة الحراشية بنقطة وحيدة. و ارتقى فريقا وداد تلمسان ومولودية العلمة إلى المركز الرابع بأربع نقاط بعد فوزهما على التوالي على كل من شبيبة بجاية بهدف دون رد و شبيبة سكيكدة بثنائية نظيفة. وتعادل فريق رائد القبة سلبا على أرضه أمام اتحاد بسكرة ليدوّن الرائد أول نقطة له في الموسم, ويتقاسم بذلك المركز العاشر مع اتحاد بسكرة واتحاد الحراش واتحاد البليدة ونجم مقرة ومولودية سعيدة بنقطة وحيدة لكل منهم. من جانبهما, سحق فريقا سريع غليزان وجمعية وهران الضيفين مولودية سعيدة واتحاد البليدة ب(3-1) و (4-1) على التوالي. وبهذا يتنفس السريع وأبناء "المدينة الجديدة" بتوقيع أول انتصار لهم والارتقاء إلى الصف السادس بثلاث نقاط مناصفة مع فرق: اتحاد عنابة وشبيبة بجاية, بينما تبقى وضعية فريقي مولودية سعيدة واتحاد البليدة "غامضة" كونهما يحتلان المراكز الأخيرة في الترتيب بنقطة واحدة لكليهما.