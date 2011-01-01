Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

شرط وحيد من بورتو لبيع براهيمي لموناكو الفرنسي
18 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ايت عمار محمد

كشفت محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية أن نادي بورتو حامل لقب الدوري البرتغالي وضع شرطا وحيدا من أجل بيع نجمه الجزائري ياسين براهيمي لموناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويتمثّل هذا الشرط في وصول عرض مادي مغري لا يمكن رفضه، كما حصل في السابق مع عديد من النجوم الذي حملوا قميص بورتو على غرار البرازيلي هالك والكولمبيان جيمس رودريغيز وفالكاو. ورغم أنّه يواجه خطر فقدان نجمه الجزائري بالمجان في الصيف القادم، فإن بورتو لا يزال يرغب في الاستفادة من خدماته خلال الموسم الحالي. ومن الواضح أن هذه الخطوة الجديدة من نادي بورتو تبرز ثقته في إقناع اللاعب بتجديد عقده الذي ينتهي يوم 30 جوان من السنة القادمة. وظهر براهيمي بشكل رائع في بداية الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل هدفين أمام ديبورتيفو أفيس وشافاس خلال المواجهتين المندرجتين تباعا لحساب السوبر والدوري البرتغالي.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 