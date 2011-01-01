شرط وحيد من بورتو لبيع براهيمي لموناكو الفرنسي

بواسطة المسار العربي /ايت عمار محمد

كشفت محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية أن نادي بورتو حامل لقب الدوري البرتغالي وضع شرطا وحيدا من أجل بيع نجمه الجزائري ياسين براهيمي لموناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويتمثّل هذا الشرط في وصول عرض مادي مغري لا يمكن رفضه، كما حصل في السابق مع عديد من النجوم الذي حملوا قميص بورتو على غرار البرازيلي هالك والكولمبيان جيمس رودريغيز وفالكاو. ورغم أنّه يواجه خطر فقدان نجمه الجزائري بالمجان في الصيف القادم، فإن بورتو لا يزال يرغب في الاستفادة من خدماته خلال الموسم الحالي. ومن الواضح أن هذه الخطوة الجديدة من نادي بورتو تبرز ثقته في إقناع اللاعب بتجديد عقده الذي ينتهي يوم 30 جوان من السنة القادمة. وظهر براهيمي بشكل رائع في بداية الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل هدفين أمام ديبورتيفو أفيس وشافاس خلال المواجهتين المندرجتين تباعا لحساب السوبر والدوري البرتغالي.