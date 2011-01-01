اتحاد العاصمة يواجه غدا يانغ أفريكانز التنزاني بدار السلام

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يواجه غدا فريق إتحاد العاصمة بالعاصمة التنزانية "دار السلام" نادي يانغ أفريكانز المحلي برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي. ويدخل أبناء سوسطارة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم العريض على دفاع تاجنانت بثلاثية مقابل هدف بملعب عمر حمادي ببولوغين الثلاثاء الماضي . وأكد مدرب سوسطارة تيري فروجي في ندوة صحفية عقدها أمس بدار السلام أن أشباله عازمون على حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من هذه المنافسة رغم إقراره بصعوبة المهمة مبررا ذلك بنقص التعداد في ظل تواجد أربعة عناصر تحت طائلة العقوبة ويتعلق الأمر ببن خماسة ومنصوري ودربال وكذا بن يحي . ويتواجد أصحاب الزي الأحمر والأسود على بعد نقطتين فقط عن العبور إلى الدور ربع النهائي، حيث يحتلون المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة بمجموع 8 نقاط خلف المتصدر غور ماهيا الكيني. ويبدو على الأوراق التأهل في متناول أشبال المدرب الفرنسي تيري فروجي، خاصة وأن فارق 5 نقاط يفصلهم عن الملاحق رايون سبور الرواندي (3 نقاط ) .