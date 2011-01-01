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الوفاق يتعثر أمام مازيمبي في رابطة أبطال إفريقيا

الطاوسي :" التسرع ونقص الفعالية حرمنا من الفوز "
38 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تعثر أمسية أول أمس فريق وفاق سطيف بواقع هدف في كل شبكة أمام العملاق مازيمبي الكونغولي على ملعب الثامن من ماي 1945 برسم الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا . هذه النتيجة سمحت للغربان السود بالتأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي للمسابقة . و تمكن الوفاق سطيف من تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد بكير في الدقيقة 59، إلا أن العملاق الكونغولي، عادل النتيجة عن طريق شونجو كاباسو في الدقيقة 76 . وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مازيمبي إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما بقى الوفاق في المركز الثالث برصيد 5 نقاط في انتظار نتيجة مولودية الجزائر مع الدفاع الحسني الجديدي المغربي . وتحسر مدرب الوفاق رشيد الطاوسي على فشل كتيبته في تحقيق الفوز مرجعا سبب ذلك إلى التسرع ونقص الفعالية. ووعد الطاوسي السطايفية بالقتال إلى آخر دقيقة لتحقيق التأهل.

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