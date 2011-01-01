الفيفا يعاقب الاتحاد الجزائري لكرة القدم

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن لجنة الانضباط التابعة للفيفا فرضت عليها غرامة مالية قيمتها ستة آلاف فرنك سويسري بسبب مخالفته لوائح المباريات الدولية. وأوضح الاتحاد الجزائري، بموقعه الرسمي على الإنترنت، أن لجنة الانضباط بالفيفا اجتمعت في التاسع من أوت الجاري، ودرست ادعاءات عدم الالتزام بلوائح المباريات الدولية. وتتعلق الادعاءات بالمباراتين الوديتين اللتين فاز فيهما منتخب الجزائر على ضيفه منتخب موريتانيا 3 ـ 1 و6 ـ 0 يومي السابع والعاشر جانفي 2017، على الترتيب وتكمن المخالفة في عدم قيام الاتحاد بتسجيلهما لدى الفيفا. وأوضح الاتحاد الجزائري أن لجنة الانضباط بالفيفا أقرت بوجود انتهاك وعدم احترام للبنود التي تحكم سير المباريات الودية، وأنها فرضت غرامة بحقه ( 6 آلاف فرانك)، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة ألف فرنك سويسري تمثل مصروفات معالجة ملف القضية. وأشار الاتحاد إلى أن القرار نهائي ولا يقبل الطعن، كما أوضح أن لجنة الانضباط كان بوسعها توقيع عقوبات أكثر قسوة على الفاف . وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، أن هذا الملف ورثه عن المجلس السابق ، وأنه سيسعى لتسوية كل الملفات العالقة.