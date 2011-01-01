وزارة التربية تذكر بأن التعليم الإجباري مضمون للأطفال

بواسطة المسار العربي /م.ك

ذكرت وزارة التربية الوطنية بأن التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس أي ست سنوات وذلك استنادا إلى ما ورد في المنشور الإطار الصادر في 24 جوان 2018، حسب ما أفاد به بالجزائر العاصمة بيان لذات الوزارة.

وأوضح ذات المصدر "أن التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس أي ست سنوات أين سيسمح خلال الدخول المدرسي 2018/ 2019 بتسجيل الأطفال المولدين في الفترة ما بين الفاتح يناير و31 ديسمبر 2012".

وأشار ذات المصدر بأن إجراء الترخيص بالنسبة للأطفال المولودين بين الفاتح يناير و31 مارس 2013 "يبقى ساري المفعول في الحالات الإستثنائية وحسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة في كل مقاطعة".