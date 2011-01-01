Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس

وزارة التربية تذكر بأن التعليم الإجباري مضمون للأطفال
16 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /م.ك

ذكرت وزارة التربية الوطنية بأن التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس أي ست سنوات وذلك استنادا إلى ما ورد في المنشور الإطار الصادر في 24 جوان 2018، حسب ما أفاد به بالجزائر العاصمة بيان لذات الوزارة.

وأوضح ذات المصدر "أن التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن  القانونية للتمدرس أي ست سنوات أين سيسمح خلال الدخول المدرسي 2018/ 2019  بتسجيل الأطفال المولدين في الفترة ما بين الفاتح يناير و31 ديسمبر 2012".

وأشار ذات المصدر بأن إجراء الترخيص بالنسبة للأطفال المولودين بين الفاتح  يناير و31 مارس 2013 "يبقى ساري المفعول في الحالات الإستثنائية وحسب المقاعد  البيداغوجية المتوفرة في كل مقاطعة".

 

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 