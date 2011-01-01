وزير الشؤون الدينية والأوقاف يواصل معاينته للحجاج وظروف التكفل بهم

بواسطة المسار العربي /ق.و

واصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وذلك خلال زياراته الميدانية المكثفة للوقوف عن كثب على مدى التكفل بالحجاج الجزائريين في عديد المجالات سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية).

وكان لفئة الحجاج المنتمين لقطاع التضامن الوطني (المتكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة) نصيب ضمن برنامج نشاط الوزير الذي أوضح بأن ذلك يعد تنفيذا وتجسيدا للوعد الذي قطعه على نفسه في الجزائر أمام هذه الفئة قبل توجهها إلى البقاع الإسلامية المقدسة لأداء مناسك الحج.

ودعا السيد محمد عيسى هؤلاء الحجاج المقيمين بفندق "دار الخليل الرشد" بمكة المكرمة بحضور المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة وعدد من مطوفي الدول العربية إلى ضرورة "الوفاء والإخلاص للجزائر" مثمنا مبادرة رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لهذه الفئة ولكل الحجاج الجزائريين وحسن التكفل بهم سواء من حيث الإسكان والنقل والإطعام والتكفل الصحي .

كما أثنى الوزير على الجهود التي يقوم بها أعضاء البعثة الجزائرية للحج الذين وصف عملهم وأداءهم بـ"المتطور والحسن من سنة إلى أخرى" وهو ما سمح للجزائر كما أضاف، بتصنيفها من ضمن الدول الرائدة في تنظيم و رعاية حجاجها الميامين.

وبعدما دعا إلى ضرورة الوفاء بالعهد وتجديد الوفاء لرئيس الجمهورية صاحب هذه المبادرة ومدعمها و راعيها اغتنم محمد عيسى المناسبة ليذكر الجميع بأن "الجزائر تعيش اليوم مستقرة وآمنة ومطمئنة" بعدما عاشت سنوات صعبة جراء عدم الفهم الصحيح للإسلام على حد تعبيره مذكرا بأن مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للصلح والمصالحة الوطنية أعطت نتائجها المثمرة ومكنت الجزائريين العيش في سلام و طي صفحة العشرية الصعبة.

وقد عبر عديد الحجاج من المتكفل بهم المنتمين إلى عائلات معوزة وأسر محدودة الدخل بالإضافة إلى عدد آخر من المقيمين بدور الأشخاص المسنين التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن ارتياحهم وسعادتهم الكاملة.

قبل ذلك عاين وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ظروف العمل بالعيادة الطبية بمركز بعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة حيث تبادل الحديث مع عدد من المرضى الذين قدموا للتداوي والعلاج كما قدمت له شروحات من طرف أعضاء اللجنة الطبية للبعثة .

وبالإضافة إلى ذلك اطلع الوزير مساء اليوم على ظروف وكيفية عمل المرشدات الدينيات اللواتي أكدن له بأنهن استفدن من مختلف النصائح والإرشادات المقدمة لضمان أداء مناسك الحج بصورة صحيحة.