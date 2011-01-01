ولد عباس: بوتفليقة أمر بإعادة الإعتبار لكل المجاهدين والشهداء المهمشين

بواسطة المسار العربي /أ.ك

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومنذ توليه الحكم أعطى أوامر بضرورة إعادة الإعتبار للمجاهدين والشهداء المهمشين في التاريخ، وكذا الأحداث التاريخية التي شهدتها الجزائر خاصة إبان الثورة التحريرية.

وذكّر، ولد عباس، في كلمة له السبت، خلال إشرافه على للقاء بمناسبة إحياء ذكرى هجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955، بقسنطينة، ببطولات المجاهدين الجزائريين، وعلى رأسهم الشهيد زيغود يوسف الذي كان العقل المدبر لهجمات الشمال القسنطيني، التي أخذت بعدا دوليا.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الرئيس بوتفليقة أعطى أوامر لمحاربة ثقافة النسيان التي تفشت.