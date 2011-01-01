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وتسخير1500 بيطري

وزارة الفلاحة توفر 5 ملايين رأس من الأغنام تحسبا لعيد الاضحى المبارك
25 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /أ.ك

تحسبا لعيد الأضحى المبارك قامت مصالح وزارة الفلاحة بتوفير 5 ملايين رأس من الأغنام عبر كافة نقاط البيع التي خصصتها السلطات العمومية لبيع أضاحي العيد.

وأوضح في هذا الصدد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة قدور هاشمي كريم "أن الوزارة قامت بتسخير 1500 بيطري على المستوى الوطني لمتابعة عملية الابيع والنحر.

 وان الماشية متوفرة حيث تم تسخير جميع البياطرة عبر الوطن للمداومة مستوى المذابح ومقر البلديات والمندوبيات الفلاحية بالإضافة إلى وجود فرق متنقلة لمراقبة الأضاحي".

ومازالت أسواق الماشية تشهد توافدا مستمرا للمواطنين من اجل شراء كبش العيد الذي لم تعد تفصلنا عليه إلا أيام قلائل.

 

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