جمع غفير يرافق النحات محمد دماغ إلى مثواه الأخير
ووري الثرى بمقبرة بوزوران بباتنة جثمان النحات محمد دماغ الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 عاما، بحضور جمع غفير من المقربين و الفنانين والمواطنين.
ومن بين الذين رافقوا الفنان الراحل إلى مثواه الأخير صديقه و زميله الفنان التشكيلي حسين هوارة الذي صرح بتأثر كبير أن وفاة دماغ تمثل "خسارة بالنسبة للفن و الثقافة الجزائرية", واصفا إياه ب "الممتهن الخالد للفن ذو الموهبة الكامنة التي تعيد حياة ثانية للخشب".
و أضاف السيد هوارة:" لقد كان فنانا عصاميا يستلهم أعماله من الطبيعة و من مشاهد من الحياة" قبل أن يقول: "لقد كانت ورشته مكانا للالتقاء بالنسبة لفناني باتنة و كل من يعبرون عاصمة الأوراس. لقد كان مولعا بالنحت و يعرف كيف يعبر عن حيويته بفنه".
وذكر هوارة بأن ورشة دماغ كانت تقع بوسط مدينة باتنة و كان يعرض أعماله في الهواء الطلق لتثير الكثير من المعجبين.