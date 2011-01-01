جمع غفير يرافق النحات محمد دماغ إلى مثواه الأخير

بواسطة المسار العربي /أ.ك

ووري الثرى بمقبرة بوزوران بباتنة جثمان النحات محمد دماغ الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 عاما، بحضور جمع غفير من المقربين و الفنانين والمواطنين.

ومن بين الذين رافقوا الفنان الراحل إلى مثواه الأخير صديقه و زميله الفنان التشكيلي حسين هوارة الذي صرح بتأثر كبير أن وفاة دماغ تمثل "خسارة بالنسبة للفن و الثقافة الجزائرية", واصفا إياه ب "الممتهن الخالد للفن ذو الموهبة الكامنة التي تعيد حياة ثانية للخشب".

و أضاف السيد هوارة:" لقد كان فنانا عصاميا يستلهم أعماله من الطبيعة و من مشاهد من الحياة" قبل أن يقول: "لقد كانت ورشته مكانا للالتقاء بالنسبة لفناني باتنة و كل من يعبرون عاصمة الأوراس. لقد كان مولعا بالنحت و يعرف كيف يعبر عن حيويته بفنه".

وذكر هوارة بأن ورشة دماغ كانت تقع بوسط مدينة باتنة و كان يعرض أعماله في الهواء الطلق لتثير الكثير من المعجبين.