تحرير فتاة مختطفة من قبضة عصابة إجرامية بزموري

بواسطة المسار العربي /ب.ع

تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من شخصين (28 و 29 سنة) و تحرير فتاة كانت بقبضتهما، حسبما أفاد به مصدر من أمن الولاية.

وأوضح الملازم الأول تواتي كريمو رئيس خلية الإعلام و الإتصال بأمن الولاية بأن مصالح الأمن الحضري لزموري شرق مقر الولاية كانت وراء تحرير الفتاة المخطوفة البالغة من العمر 26 و المقيمة بولاية البويرة التي تعرضت للاختطاف ثم الاغتصاب حسب التحريات الأولي للتحقيق.

وتعود حيثيات القضية، إستنادا إلى نفس المصدر، عندما أوقفت عناصر الشرطة على مستوى حاجز أمني ببلدية زموري شاب مشتبه فيه على متن مركبة نفعية في حدود الساعة الواحدة ليلا حيث تم اكتشاف خلال عملية التفتيش للصندوق الخلفي لهذه السيارة عن وجود فتاة في حالة يرثى لها رفقة شاب أخر مشتبه فيه في حالة سكر.

وبعد تحويل الموقفين إلى مقر الأمن الحضري بزموري تبين من خلال التحريات، حسب نفس المصدر، بأن الضحية (الفتاة) تعرضت للاختطاف من طرف المجرمين الموقوفين ليقوما بعد ذلك بتحويلها إلى مسكن مهجور بضواحي المدينة وقاما باغتصابها بالعنف وبعدها قاما بنقلها على متن مركبة إلى وجهة مجهولة لطمس جريمتهما.

وإثر سماع المتهمان المنحدران من ولايتي البويرة و بومرداس على محاضر رسمية واعترافهما بالجرم المنسوب إليهما تم تقديمهما أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهما رهن الحبس المؤقت بتهمة "الاختطاف متبوع بهتك عرض".