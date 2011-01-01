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هني وسليماني خارج سباق رابطة أبطال أوروبا
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

توقفت مسيرة الدوليان الجزائريان سفيان هني لاعب سبارتاك موسكو الروسي وإسلام سليماني المنظم مؤخرا لفريق فنرباشي التركي في الدور التصفوي قبل الأخير لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم . وتعادل فنرباشي أمسية أول أمس بهدف في كل شبكة أمام بنفيكا البرتغالي إيابا بعدما خسر ذهابا بهدف دون رد .وتعادل سبارتاك موسكو سلبا أمام باوك آثينا اليوناني بعد انهزامه ذهابا خارج القواعد بِنتيجة (2-3). وهكذا سيتحوّل فريقا فنرباشي التركي وسبارتاك موسكو الروسي إلى منافسة الدوري الأوروبي، وِفقا لِما تنصّ عليه لوائح مسابقة رابطة الأبطال، حيث يُشاركان في دور المجموعات الذي ينطلق بحر سبتمبر المقبل.

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