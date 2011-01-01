بن طالب يتعلم من أخطائه في شالكه

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أكد الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب نادي شالكه، أنه لم يكن راضيًا عن وضعه مع الفريق الألماني خلال الموسم الماضي. وقال بن طالب، في مقابلة صحفية مع موقع سبوكس الألماني: "في البداية لم يكن الوضع سهلًا بالنسبة لي أن أظل على مقاعد البدلاء أو يتم حذف اسمي من القائمة".وأضاف: "مع الوقت تعلمت من أخطائي ويمكنني أن أؤكد أنني جاهز بنسبة 200%، سواء للعب أساسيًا أو البقاء على مقاعد البدلاء".وتابع: "نشأتي لا تسمح لي بسرد حياتي الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنني إنسان بسيط للغاية، ومن المهم أن أظل شخصًا طبيعيًا".