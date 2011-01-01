Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

بن طالب يتعلم من أخطائه في شالكه
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أكد الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب نادي شالكه، أنه لم يكن راضيًا عن وضعه مع الفريق الألماني خلال الموسم الماضي. وقال بن طالب، في مقابلة صحفية مع موقع سبوكس الألماني: "في البداية لم يكن الوضع سهلًا بالنسبة لي أن أظل على مقاعد البدلاء أو يتم حذف اسمي من القائمة".وأضاف: "مع الوقت تعلمت من أخطائي ويمكنني أن أؤكد أنني جاهز بنسبة 200%، سواء للعب أساسيًا أو البقاء على مقاعد البدلاء".وتابع: "نشأتي لا تسمح لي بسرد حياتي الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنني إنسان بسيط للغاية، ومن المهم أن أظل شخصًا طبيعيًا".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 