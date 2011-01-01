Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

مشاركته أمام أهلي البرج واردة جدا

عبيد يقرر البقاء مع شباب قسنطينة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

نفي مسئولي شباب قسنطينة رحيل هداف الفريق محمد الأمين عبيد في الانتقالات الصيفية الحالية مرجعين سبب غيابه عن الجولة الافتتاحية أمام نصر حسين داي إلى الإصابة . وترددت أنباء عن تلقي عبيد عرض قطري من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي وتسبب هذا في غيابه عن المباراة الماضية . وشارك عبيد في المباراة الودية التي لعبها الفريق مع شباب ميلة والتي انتهت بهدفين دون رد أحرز فيها المهاجم الهدف الثاني مما يعنى عدم صحة الأخبار الخاصة برحيله . و ينتظر "السنافر " غدا مواجهة قوية أمام أهلي برج بوعريريج بملعب هذا الأخير برسم الجولة الثانية من البطولة المحترفة الأولى موبيلس في رهان سيشارك فيه عبيد أساسيا بنسبة كبيرة .

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 