مشاركته أمام أهلي البرج واردة جدا
عبيد يقرر البقاء مع شباب قسنطينة
ساعة واحدة مضت
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نفي مسئولي شباب قسنطينة رحيل هداف الفريق محمد الأمين عبيد في الانتقالات الصيفية الحالية مرجعين سبب غيابه عن الجولة الافتتاحية أمام نصر حسين داي إلى الإصابة . وترددت أنباء عن تلقي عبيد عرض قطري من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي وتسبب هذا في غيابه عن المباراة الماضية . وشارك عبيد في المباراة الودية التي لعبها الفريق مع شباب ميلة والتي انتهت بهدفين دون رد أحرز فيها المهاجم الهدف الثاني مما يعنى عدم صحة الأخبار الخاصة برحيله . و ينتظر "السنافر " غدا مواجهة قوية أمام أهلي برج بوعريريج بملعب هذا الأخير برسم الجولة الثانية من البطولة المحترفة الأولى موبيلس في رهان سيشارك فيه عبيد أساسيا بنسبة كبيرة .
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