الصاعدون الجدد أمام فرصة التأكيد

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تفتتح بعد غد الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس لكرة القدم بإجراء لقاء واحد ينطلق على الساعة الخامسة بين نجم مقرة و أمل بوسعادة بينما تلعب باقي المقابلات يوم السبت بداية من الساعة 00ر17 ما عدا لقاء وداد تلمسان مع شبيبة بجاية الذي ينطلق على الساعة السادسة و كذا مبارتي اتحاد عنابة مع أولمبي الشلف و مولودية العلمة مع شبيبة سكيكدة التي تنطلقان على الساعة السابعة. و ستكون الفرصة مواتية في هذه الجولة للصاعدون الجدد لتأكيد تألقهم في الجولة الافتتاحية. ويستقبل ترجي مستغانم واتحاد عنابة ونجم مقرة على التوالي كل من اتحاد الحراش واولمبي الشلف وأمل بوسعادة. وحقق المستغانميون فوزا خارج القواعد في الجولة الأولى عندما هزموا شبيبة سكيكدة بهدف نظيف بينما فرض نجم مقرة التعادل الايجابي بهدف لمثله على اتحاد الحراش في حين عاد أبناء بونة بانتصار ثمين من عاصمة الزيبان بسكرة أمام الاتحاد المحلي بهدف دون رد . وفي باقي اللقاءات تستضيف جمعية وهران فريق اتحاد البليدة وعينها على تحقيق أول فوز في هذا الموسم. و تطير شبيبة بجاية إلى عاصمة "الزيانيين" تلمسان لمواجهة الوداد المحلي في رهان قوي ومفتوح على جميع الاحتمالات. ويحتضن ملعب مسعود زوغار بالعلمة قمة الشرق بين مولودية العلمة و شبيبة سكيكدة. ويسعى رائد القبة لرد الاعتبار لنفسه عندما يستقبل اتحاد بسكرة بعد خسارته المذلة في الجولة الماضية بخماسية كاملة أمام أمل بوسعادة.