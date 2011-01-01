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اتحاد الجزائر يطير إلى تنزانيا
2 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

طارت أمس بعثة نادي اتحاد الجزائر إلى دار السلام عاصمة تنزانيا استعدادا لملاقاة مضيفه يانغ أفريكانز المحلي الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية. وذكر النادي في موقعه الرسمي، إن بعثة الفريق ستتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، على أن تواصل رحلتها نحو تنزانيا في اليوم التالي. ويفترض أن يجري الفريق 3 حصص تدريبية في دار السلام، على أن تكون عودته إلى الجزائر الثلاثاء المقبل الموافق أول أيام عيد الأضحى. ويتصدر اتحاد الجزائر المجموعة الرابعة مناصفة مع نادي جورماهيا من كينيا وفي رصيد كل منهما 8 نقاط، بينما يقبع يانج أفريكانز، في المركز الأخير وله نقطة واحدة.

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