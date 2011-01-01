بلماضي منتظر غدا أو بعد غد بالجزائر

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تقرر وصول مدرب الجزائر الجديد جمال بلماضي إلى الجزائر اليوم أو غدا من أجل البدء في الاستعدادات لمباراة غامبيا المقرر لها في السابع من سبتمبر المقبل برسم الجولة الثانية ضمن تصفيات الأمم المؤهلة إلى بطولة كأس أفريقيا الذي من المقرر أن تقام في الكاميرون في بداية العام الجديد . ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع بين بلماضي وزطشي من أجل توقيع عقده رسميا مع المنتخب حتى 2022 . وسيتم عقد مؤتمر صحفي لبلماضي من أجل شرح البرنامج الخاص بمحاربي الصحراء ومرحلة الاستعداد والتحضيرات من أجل مباراة غامبيا . وتم التعاقد مع بلماضي ليكون خلفا لماجر الذي تم أقالته من قبل الاتحاد بسبب تراجع أداء اللاعبين وسوء النتائج للمنتخب في الفترة الأخيرة. الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر يقع في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات بنين في الصدارة بثلاث نقاط ويأتي محاربي الصحراء في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم غامبيا والطوغو بدون أي نقاط .