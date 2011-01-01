بونجاح مجددا على رادار ليل الفرنسي

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

جدد نادي ليل الفرنسي اهتمامه بخدمات المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري بعد تألقه الملفت في انطلاقة الدوري القطري وتصدره بفارق كبير لجدول ترتيب هدافي المسابقة. وجذب بونجاح الأنظار بعدما سجل عشرة أهداف خلال المواجهتين الافتتاحيتين لفريق السد في الدوري القطري، حيث سجل ثلاثة أهداف في فوز فريقه بسداسية نظيفة على الخريطيات، قبل التوهج الأبرز بتسجيل سبعة أهداف في المواجهة التي حقق بها السد فوزًا تاريخيًا على العربي بعشرة أهداف مقابل هدف. وذكرت صحيفة فرانس فوتبول أن فريق ليل الفرنسي لم يفقد الأمل في التعاقد مع بونجاح ، رغم رفض ناديه القطري عرضًا رسميًا مطلع فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الشرط الجزائي في تعاقد بونجاح مع السد والبالغ 15 مليون يورو يصعب مهمة تعاقد ليل معه، إلا أن النادي الفرنسي لم يفقد الأمل في التعاقد مع المهاجم السابق لاتحاد الحراش .