Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

بونجاح مجددا على رادار ليل الفرنسي
دقيقة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

جدد نادي ليل الفرنسي اهتمامه بخدمات المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري بعد تألقه الملفت في انطلاقة الدوري القطري وتصدره بفارق كبير لجدول ترتيب هدافي المسابقة. وجذب بونجاح الأنظار بعدما سجل عشرة أهداف خلال المواجهتين الافتتاحيتين لفريق السد في الدوري القطري، حيث سجل ثلاثة أهداف في فوز فريقه بسداسية نظيفة على الخريطيات، قبل التوهج الأبرز بتسجيل سبعة أهداف في المواجهة التي حقق بها السد فوزًا تاريخيًا على العربي بعشرة أهداف مقابل هدف. وذكرت صحيفة فرانس فوتبول أن فريق ليل الفرنسي لم يفقد الأمل في التعاقد مع بونجاح ، رغم رفض ناديه القطري عرضًا رسميًا مطلع فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الشرط الجزائي في تعاقد بونجاح مع السد والبالغ 15 مليون يورو يصعب مهمة تعاقد ليل معه، إلا أن النادي الفرنسي لم يفقد الأمل في التعاقد مع المهاجم السابق لاتحاد الحراش .

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 