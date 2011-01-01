داربي قبائلي في الواجهة وحامل اللقب في خطر ببرج بوعريريج

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تلعب الجمعة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس والتي ستكون مبتورة من ثلاث مباريات بسبب مشاركة وفاق سطيف ، اتحاد العاصمة و مولودية الجزائر في المنافسات الإفريقية مع نهاية الأسبوع الجاري. تفتتح الجولة غدا بداربي قبائلي مثير بين مولودية بجاية وشبيبة القبائل بملعب الوحدة المغاربية يدخله الفريقين بنوايا وأهداف متباينة حيث يسعى "الموب " لتأكيد الفوز الكبير المحقق خارج قواعده في الجولة الأولى أمام أولمبي المدية برباعية مقابل هدفين بينما يطمح الكناري إلى تجاوز تعثره الأول على أرضه بنتيجة سلبية أمام شبيبة الساورة . وسيكون حامل اللقب شباب قسنطينة على موعد مع تنقل صعب إلى برج بوعريريج لمواجهة الأهلي المحلي والذي سيرمي دون شك بكامل أوراقه لإهداء الجراد الأصفر أول انتصار في الموسم بعدما فرض التعادل الايجابي بواقع هدف في كل شبكة على مولودية وهران في الجولة الافتتاحية . ويسعى فريق فريق شبيبة الساورة لتكريس قوته داخل القواعد عندما يستقبل مولودية وهران في رهان مفتوح على جميع الاحتمالات. و يستضيف اتحاد بلعباس فريق اولمبي المدية في مواجهة يطمح فيها كل طرف إلى الفوز من اجل التصالح مع الأنصار بعد خسارتهما في الجولة الفارطة. وأخيرا سيحاول نادي بارادو الاستثمار في الوضعية المزرية لشباب بلوزداد وإهداء أنصاره أول فوز في الموسم بملعب بولوغين .

برنامج مباريات الجمعة:

مولودية بجاية 17:45 شبيبة القبائل

اتحاد بلعباس 17:45 اولمبي المدية

شبيبة الساورة 20:00 مولودية وهران

أهلي البرج 21:00 شباب قسنطينة

نادي بارادو 21:00 شباب بلوزداد