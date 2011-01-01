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الجولة الخامسة من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا

وفاق سطيف – مازيمبي الكونغولي غدا بملعب 8 ماي 1945 على الساعة 20:00 النسر الأسود أمام حتمية الإطاحة بالغربان للاقتراب من ربع النهائي
6 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يجدد سهرة الغد فريق وفاق سطيف موعده مع المغامرة القارية عندما يستقبل بملعب 8 ماي 1945 العملاق الكونغولي تي بي مازيمبي برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا . يتعين على "السطايفية" تحقيق الفوز لإعادة بعث حظوظهم والتأهل للدور ربع النهائي للمنافسة التي تعد الأغلى على المستوي الإفريقي. ويحتل الوفاق المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط وراء مولودية الجزائر التي تملك خمسة نقاط و ينتظرها امتحان عسير بالمغرب أمام الدفاع الحسني الجديدي المغربي فيما يتصدر تي بي مازيمبي المجموعة ب (10 نقاط) وهو الذي ضمن مسبقا تأهله للدور ربع النهائي. وشدد مدرب الوفاق المغربي رشيد الطاوسي على تحقيق الفوز مشيرا بأنه سيستفيد من كل التعداد مع عودة المصابين على غرار جحنيط و بوقلمونة و سيدهم. ونشير أن الجولة السادسة والمقرر لها في 28 أوت الجاري ستعرف استقبال مولودية الجزائر لوفاق سطيف بملعب 5 جويلية ،فيما يستضيف تي بي مازيمبي فريق الدفاع الجديدي المغربي .

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