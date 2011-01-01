خلال السداسي الأول من سنة 2018
تسجيل أكثر من 800 قتيل وحوالي 30000 جريح في حوادث مرور
تسببت حوادث المرور في هلاك 804 شخصا وجرح 916ر29 آخرين خلال السداسي الأول من السنة الجارية اي بانخفاض "محسوس" على التوالي ب 69ر7% و 61ر7 % مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية, حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية
و اوضح تحليل مقارن لإحصائيات حوادث المرور اعدته ذات المصالح ان الحوادث الجسمانية التي بلغ عددها 906ر24 سجلت كذلك انخفاضا ب 82ر8 %.
و اضاف ذات المصدر ان العدد الاكبر للموتى و الجرحى قد سجل خلال حوادث الاصطدام المباشر و انقلاب المركبات اي بأكثر من 74 % اما عدد الاشخاص الموتى والجرحى الذين تعرضوا للدهس من المركبات فبلغت نسبتهم 21%.
اما نسبة الضحايا المتوفين من جنس ذكر فقد بلغت 76 % في حين بلغت نسبة الضحايا من الاناث 11 % فيما شكل الاطفال نسبة 13 % من الضحايا.
و فيما يخص نوع وسائل النقل المعنية بحوادث المرور فقد اظهرت الدراسة ان المركبات الخفيفة تبقى تحتل الصدارة بنسبة 74 % متبوعة بالدراجات النارية و الدراجات الهوائية و الشاحنات على التوالي ب12% و 60ر10%.
كما افادت ذات الاحصائيات ان 38ر43 % من حوادث المرور سجلت على مستوى الطرق الوطنية و اغلبها وقعت ما بين الساعة الرابعة مساء (16:00) و الثامنة مساء (20:00) و قد سجل في شهر جوان اكبر عدد من الحوادث و شهر فيفري العدد الاقل.
و تبقى عين الدفلى الولاية التي سجل فيها اكبر عدد من حوادث المرور خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2018 تسببت في وفاة 37 شخصا و جرح 744 اخرين.