تسجيل أكثر من 800 قتيل وحوالي 30000 جريح في حوادث مرور

بواسطة المسار العربي / ق.و

تسببت حوادث المرور في هلاك 804 شخصا وجرح 916ر29 آخرين خلال السداسي الأول من السنة الجارية اي بانخفاض "محسوس" على التوالي ب 69ر7% و 61ر7 % مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية, حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية

و اوضح تحليل مقارن لإحصائيات حوادث المرور اعدته ذات المصالح ان الحوادث الجسمانية التي بلغ عددها 906ر24 سجلت كذلك انخفاضا ب 82ر8 %.

و اضاف ذات المصدر ان العدد الاكبر للموتى و الجرحى قد سجل خلال حوادث الاصطدام المباشر و انقلاب المركبات اي بأكثر من 74 % اما عدد الاشخاص الموتى والجرحى الذين تعرضوا للدهس من المركبات فبلغت نسبتهم 21%.

اما نسبة الضحايا المتوفين من جنس ذكر فقد بلغت 76 % في حين بلغت نسبة الضحايا من الاناث 11 % فيما شكل الاطفال نسبة 13 % من الضحايا.

و فيما يخص نوع وسائل النقل المعنية بحوادث المرور فقد اظهرت الدراسة ان المركبات الخفيفة تبقى تحتل الصدارة بنسبة 74 % متبوعة بالدراجات النارية و الدراجات الهوائية و الشاحنات على التوالي ب12% و 60ر10%.

كما افادت ذات الاحصائيات ان 38ر43 % من حوادث المرور سجلت على مستوى الطرق الوطنية و اغلبها وقعت ما بين الساعة الرابعة مساء (16:00) و الثامنة مساء (20:00) و قد سجل في شهر جوان اكبر عدد من الحوادث و شهر فيفري العدد الاقل.

و تبقى عين الدفلى الولاية التي سجل فيها اكبر عدد من حوادث المرور خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2018 تسببت في وفاة 37 شخصا و جرح 744 اخرين.