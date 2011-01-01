زيدان في رحلات بحرية مع عائلته في أحد الأنهار الفرنسية

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مستمتع الآن بالابتعاد عن المنافسة الكروية بعدما فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، واستقال من تدريب ريال مدريد، نهاية الموسم الماضي. و ينشر زيدان بانتظام منذ شهور على موقع "إنستغرام"، صورًا له مع زوجته وأولاده، وهم في رحلات بحرية. وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشر زيدان صورة له مع أفراد عائلته، وهم يستمتعون برحلة هادئة بقارب، في أحد الأنهار الفرنسية. وكتب زيدان بجوار الصورة "الأسرة في مكان جميل".وعندما اتخذ زيدان قراره بالاستقالة من الريال، ذكر أن السبب هو الإجهاد، ولذلك فإنه قضى معظم وقته منذ ذلك الحين، في إجازات، والقيام برحلات إلى جزيرة إيبيزا، وجزيرة فورتافونتورا، وأخيرًا في فرنسا من أجل الاستجمام، بحسب الصحيفة نفسها. وقد استبعد زيدان، عودة قريبة للعمل كمدرب، فهو يريد أن يستريح أولاً. وتنقل "ديلي ميل" عن صحيفة "ذا صن"، أن زيدان يقف على قائمة المدربين المطلوبين لدى مانشستر يونايتد، في حال رحيل المدرب الحالي، جوزيه مورينيو.