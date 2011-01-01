كازوني يتحسر على التعادل أمام بارادو ويبرر بالإرهاق

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

سجل فريق مولودية انطلاقة متعثرة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس حيث اكتفى أول أمس بالتعادل الايجابي بواقع هدف في كل شبكة بملعب 5 جويلية الأولمبي ضمن الجولة الأولى من المسابقة. وتمكن نادي بارادو من افتتاح التسجيل عن طريق زكريا نعيجي في الدقيقة 65. وبعدها عادل العميد النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها وليد درارجة في الدقيقة 80. وتحسر مدرب المولودية بيرنار كازوني بسبب فشل كتيبته في تحقيق الفوز مبررا التعثر بالإرهاق الذي نال من لاعبيه بعد عودتهم من البحرين أين واجهوا الرفاع المحلي برسم ذهاب الدور 32 من كاس العرب للأندية.