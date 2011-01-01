" كان على محرز الانتقال لتوتنهام بدلا من السيتي"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تحدث أحد أساطير الكرة الانجليزية عن النجم الجزائري رياض محرز . و قال أيان رايت نجم كريستال بالاس و أرسنال السابق أنه مستغرب من عدم تعاقد توتنهام مع أي لاعب في الميركاتو الصيفي . و صرح المهاجم الانجليزي المعتزل سنة 2000، أن الفريق اللندني كان قادرا على التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز في الميركاتو الصيفي خاصة بعد الأزمات المتتالية في صفقة انتقاله من ليستر سيتي لمانشستر سيتي . و أضاف رايت قائلا أن طريقة لعب محرز تناسب أكثر توتنهام و أنه كان قادرا على تقديم الإضافة بشكل كبير لسبيرز. للتذكير أن توتنهام هو أول فريق في البريمرليغ منذ 2003 لا يقوم بتعاقدات في الميركاتو الصيفي .