مالك يقترب من العودة لرئاسة شباب بلوزداد

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

بات الرئيس السابق لشباب بلوزداد، رضا مالك، على أعتاب العودة إلى رئاسة فريق العقيبة. وكشف أمس موقع كوورة ، أن مالك، الذي يعتبر من عشاق اللونين الأحمر والأبيض، أبدى استعداده للعودة من جديد وإنقاذ فريقه من المشاكل التي يتخبط فيها، غير أنه اشترط الكثير من الضمانات، من بينها تصفية المحيط البلوزدادي من الأعشاب الضارة . ولم يعش شباب بلوزداد مشاكل كالتي عاشها مع الرئيس محمد بوحفص، الذي قاد الفريق إلى الهاوية، رغم صفارات الإنذار التي أطلقها بعض المشجعين ورجال الإعلام، قبل بداية الموسم المنصرم. كما لم يعرف فريق أبناء العقيبة، أزمات مالية ومشاكل إدارية في عهد رضا مالك، على الرغم من أن النادي لم يحصل على أي لقب، ومع ذلك فإن عودته إلى الشباب، مرحب بها. وفي سياق متصل بأخبار النادي البلوزدادي تسلم أمس رئيس النادي الهاوي لشباب بلوزداد، كريم شتوف، اعتماد قيد اللاعبين الجدد، من طرف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار الأمر الذي يسمح لهم بالمشاركة في المباراة المقبلة أمام نادي بارادو بملعب بولوغين برسم الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.