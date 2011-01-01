بلماضي يستنجد بمبولحي و بودبوز و فيغولي أمام غامبيا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ذكرت أمس"بوابة العين الرياضية" أنّ الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي ينوي توجيه الدعوة من جديد للثلاثي المخضرم المكون من الحارس رايس مبولحي والثنائي رياض بودبوز وسفيان فيغولي. وكان هذا الثلاثي خارج في وقت سابق من حسابات المدرب السابق رابح ماجر. وسيجدّد المنتخب الجزائري العهد مع أجواء المباريات الرسمية يوم 8 سبتمبر القادم، وذلك بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم في العاصمة "بانجول" بمنتخب غامبيا لحساب التصفيات المؤهّلة لأمم أفريقيا 2019 التي ستقام في الكاميرون. ويخطّط بلماضي لإحداث ثورة في صفوف "الخضر" بعد تراجع نتائجه بشكل كارثي في السنة الأخيرة، وهو ما جعله يتقهقر للمركز 66 في التصنيف الشهري للمنتخبات، الصادر عن الفيفا . وسيعقد بلماضي مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل ، سيكشف فيه عن خياراته المستقبلية، فضلا عن الخطوات التي سيعتمدها من أجل إعادة الروح لـ"محاربي الصحراء". إلى ذلك كشف أمس موقع كوورة أن بلماضي يتابع عن قرب أربعة لاعبين تمهيدا لضمهم في الفترة المقبلة ويتعلق الأمر بكل من فريد بولحية والذي سجل بداية مثالية مع ميتز الفرنسي إلى جانب اللاعب السابق لاتحاد العاصمة أيوب عبداللاوي والذي يواصل تألقه مع ناديه الجديد سيون السويسري يضاف إليهما يوسف عطال والذي استعاد بريقه مع نيس الفرنسي وبغداد بونجاح والذي سجل انطلاقة جيدة مع فريقه السد القطري .