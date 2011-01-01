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اودى بحياة شخص و 4 في حالة حرجة

فيروس غامض في البويرة
3 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ق.و

استقبلت مستشفى عين بسام بولاية البويرة، حالة نادرة لفيروس غامض لا يعرف له نتيجة ولا أثر ، إلا أنه وضع حد لحياة امرأة وأصيب معها أربعة آخرون من أفراد عائلتها، احدهم في حالة خطيرة على مشارف الموت. يتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 70 عاما، وابنتها التي توجد في حالة حرجة بالإضافة إلى إبنيها وحفيدها الضحية التي تنحدر من منطقة روراوة، توفيت في ظروف غامضة بعد إصابتها بفيروس، لم يتم التعرف بعد عن مصدره. وكشف المصدر عليم أنّ الأطباء حذروا سكان المنطقة التي تنحدر منها الضحية من شرب مياه الحنفيات، التي يرجح أنها وراء تسرب الفيروس المعدي.

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