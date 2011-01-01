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يبدأ من يوم الجمعة 17 أوت إلى غاية 09 سبتمبر المقبل

المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تضع برنامجا خاصا بالعيد
15 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ح.م

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إعداد برنامج خاص بالرحلات عبر القطار تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان لذات المؤسسة فإن البرنامج يبدأ من يوم الجمعة 17 أوت إلى غاية 09  سبتمبر المقبل كما سيتم بمناسبة عيد الأضحى زيادة في عدد الرحلات ذات الخطوط الطويلة والتي تعرف حركية كبيرة.

كما تعلم ذات المؤسسة المسافرين بأن الرحلات يوم عيد الأضحى ستكون بداية من الـ11 صباحا و تعمل المؤسسة على توفير الأمن للمسافرين عبر كافة قطارات المؤسسة.

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