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ضمن التصنيف السنوي لشركة الاقتصادي الذكي

الجزائر في المرتبة 132 بين المدن الأكثر ملائمة للعيش
13 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ص.ك

تذيلت الجزائر ترتيب أكثر مدن العالم غير قابلة للعيش، ضمن التصنيف السنوي لشركة “الاقتصادي الذكي”، وهي مؤسسة مختصة في إعداد الأبحاث والتحليلات والتوقعات، تابعة لمجموعة “الاقتصادي” البريطانية .

واحتلت الجزائر المرتبة 132 في تصنيف المدن حسب نوعية الحياة التي تقدّمها، وهي بالكاد أفضل من “الكاميرون”، التي احتلت المرتبة 133 برصيد 44،0، وأسوأ من داكار في السنغال المرتبة في المركز 131 .

وجاءت مدينة دمشق السورية في آخر مرتبة في التصنيف (140)، فيما جاءت مدينة طرابلس عاصمة ليبيا الليبية في المرتبة 134.

وتصنف الدراسة 140 مدينة في العالم، حسب مستوى المعيشة الذي تقدّمه لسكانها من خلال مراعاة عدة عوامل تشمل الجريمة، التهديد الإرهابي ، الاستقرار ، الصراعات الاجتماعية، النظام الصحي ، العوامل البيئية ، مستوى الفساد ومستوى الرقابة وحرية التعبير والحياة الثقافية ونوعية الغذاء ونوعية الخدمات ونوعية التعليم والبنية التحتية و جودة الاتصالات والإسكان.

وبالعودة إلى الترتيب العام جاءت “فيينا” في المركز الأول حيث حصلت على 99.1 من 100 تقريباً، تليها “ملبورن” في أستراليا، و”أوساكا “في اليابان، و”كالجاري” في كندا ، و”سيدني” في أستراليا.

 

 

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