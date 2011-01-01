“تي أل أس كونتاكت” يعلن عن غلق جميع مراكزه بمناسبة العيد

بواسطة المسار العربي / ل.ش

أعلن مركز منح التأشيرات “تي آل أس كونتاكت”، عن غلق جميع المراكز التابعة له لمدة 48 ساعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للمركز نشره امس الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فإنه سيتم غلق مركزي عنابة ووهران المعنيين بمنح التأشيرة الفرنيسة، يومي 21 و22 أوت الجاري، على أن يتم تأجيل المواعيد إلى يوم 23 أوت في نفس التوقيت.

وأكدت إدارة المركز، بأنها ستحرص على تبليغ المعنيين عبر الرسائل القصيرة والإيمايل لتأكيد مواعيدهم.