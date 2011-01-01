أرقام مهمة لمحرز أمام أرسنال

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

قيم الموقع المختص في تقييم أداء اللاعبين ” ووسكورد ” مشاركة رياض محرز في لقاء أرسنال في مستهل البريمرليغ . و خرج محرز في حدود الدقيقة 60 ليعوضه البلجيكي كيفن دي بروين . و منح الموقع النجم الجزائري علامة 6.7/10 . و تمكن محرز من التسديد على المرمى مرتين و نجح في 74 تمريرة بمعدل 89 بالمائة . و نال 3 لاعبين في الخط الأمامي علامة أكثر من محرز و هما رحيم ستيرلينغ نجم اللقاء 7.8 و بيرناردو سيلفا 7.4 بالاضافة لأغويرو المتحصل على 6.9 . في المقابل حصل البديلان ساني و دي بروين على 6.2 و 6.5 تواليا .