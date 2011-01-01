الشريف الوزاني ينفي أنباء رحيله عن شباب بلوزداد

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

نفي مدرب شباب بلوزداد شريف الوزاني كافة الأنباء التي ترددت بخصوص رحيله عن النادي بعد تردي الأوضاع وخسارة الفريق على البساط أمام آمل عين مليلة . وتمسك الوزاني بالبقاء مع الفريق ومساعدة اللاعبين على اجتياز المرحلة الحرجة التي يمر بها النادي من أزمات وتفاقم الأزمة المالية التي أدت إلى رحيل العديد من نجوم الفريق . وأكد الوزاني ثقته في المسئولين عن النادي بعد تقديم كافة الضمانات على حل كل المشاكل التي تواجه الفريق وتؤثر على تركيز اللاعبين وعلى حلها في أقرب وقت .