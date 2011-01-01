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في غياب حامية المصاب وكودري المعاقب

اتحاد العاصمة يفتش سهرة الغد عن أول فوز في بولوغين أمام تاجنانت
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يستقبل سهرة اليوم انطلاقا من الساعة التاسعة فريق اتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي ببولوغين دفاع تاجنانت في لقاء متأخر عن الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس. ويدخل أبناء سوسطارة اللقاء وعينهم على إهداء أنصارهم أول فوز بمعقلهم .وتبدو كل الظروف مواتية في صالح كتيبة المدرب فروجي لتحقيق الفوز بسبب استفادتهم من أفضلية الملعب والجمهور فضلا على معنوياتهم المرتفعة بعد فوزهم بهدف نظيف في كربلاء العراقية أمام القوة الجوية في ذهاب الدور 32 من كاس العرب للأندية الأبطال. ويفتقد الاتحاد المهاجم محمد أمين حامية بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوي الركبة أمام القوة الجوية إلى جانب حمزة كودري المعاقب. ويتعين على أبناء سوسطارة الحذر من تاجنانت التي تحسن التفاوض جيدا خارج الديار.

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