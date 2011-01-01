بونجاح يوقع سباعية تاريخية ،يحطم رقم العراقي يونس محمود وينادي بلماضي

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

سجل أمسية أول أمس المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح سباعية كاملة مع فريقه السد الذي اكتسح نادي العربي بعشرة أهداف لهدف برسم الجولة الثانية من دوري نجوم قطر لكرة القدم. وتعد هذه السباعية هي الأولى لبونجاح في مشواره . ومكنت هذه السباعية بونجاح من الانفراد بصدارة هدافي الدوري القطري مبكرا بعشرة أهداف كاملة بعد الثلاثية التي وقعها في الجولة الأولى أمام الخريطيات. كما حطم بونجاح بفضل هذه السباعية من تحطيم رقم العراقي المخضرم يونس محمود والذي وقع 6 أهداف في مباراة واحدة بألوان الخور القطري . وتخليدا للواقعة التي تحدث لأول مرة في مسيرته الكروية قرر بو نجاح الاحتفاظ بكرتين مع توقيع حكم المباراة. هذا الانجاز سيثير اهتمام الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي والذي سيضعه دون شك فى القائمة النهائية المعنية بمواجهة غامبيا المقررة الشهر المقبل ببانجول برسم التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 المزمع إجرائها بالكاميرون. وأشاد مدرب السد فيريرا ببونجاح مؤكدا بأنه يصعب على أي لاعب أن يسجل 10 أهداف في مباراتين.