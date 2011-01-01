في الفترة الممتدة من 27 جويلية الى 2اوت
جمعية قدماء الكشافة الاسلامية في ضيافة السودان
شاركت القائدة نوال أبوية عضو المكتب الوطني لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية في الدورة التدريبية العربية الأولى لميسرات التدريب القيادي الذي هو ضمن برنامج الجمعية العالمية لمرشدات و فتيات الكشافة تحت شعار "القيادة من أجل عالمها" الذي استضافته جمهورية السودان في الفترة الممتدة من 27 جويلية الى 2اوت و الذي يهدف إلى تعريف المشاركات بنموذج القيادة بالجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة و الذي يتضمن مفهوم القيادة الناجحة بانماطها الستة المختلفة
حيث قالت القائدة أبوية نوال عضو المكتب الوطني : قد تضمن البرنامج الالتقاء بعدد من قائدات البلد المستضيف و المشاركة في العديد من الاجتماعات للبحث في سبل تطوير العمل الإرشادي على الساحة العربية و العالمية ، حيث عمدت المسؤولات في فريق التخطيط و التدريب بالدورة على امدادنا بكافة الوسائل و الطرق التي من شأنها تعزيز عملنا في مجال التيسير و تطوير مهاراتنا و صقلها، حيث تضمن البرنامج يوما تدريبيا متكاملا لإعداد جلسات تدريبية بأساليب التيسير المختلفة من قبل المتدربات انفسهن و قام فريق التخطيط و التدريب بتقييم مجموعات العمل و تزويد كل مجموعة بنقاط قوتها لتعزيزها و أوجه الضعف للوقوف عليها و علاجها
و كما أشارت إلى أن البرنامج أسهم في تعريف المتدربات بالدور الذي تقوم به الميسرات كتيسير دورات تدريبية و في ميدان العمل و كذلك البرامج الدولية للشابات و المساعدة وفق خبراتهن في تصميم البرامج و توفير الوسائل و إسداء النصح للجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة حول كيفية العمل في مشروعات محددة وفق محتواها و العمل مع اعضاء الجمعيات بشكل مباشر لدعمهم في تطوير مناطق محددة مثل تحسين برامج المرشدات أو برنامج التدريب و ترجمة موارد الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة لمختلف اللغات و توفير الترجمة عند تنظيم اي حدث لجعل نموذج قيادة الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة في متناول جميع المرشدات و ترسيخ الفهم العميق و الالتزام بالممارسة الواعية لنموذج قيادة الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة في أدوارهن القيادية و نقله للآخرين و دعمه, و تقديم القدوة للممارسة الإيجابية القيادة ووضع انماط القيادة الستة طور التنفيذ و تحديد مهارات التيسير و المعرفة و القدرات التي يمكن استخدامها لإيجاد مساحة للآخرين لفهم و ممارسة نموذج القيادة بالجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة و تعبئة صندوق ادوات الميسرات ، الخاص بهم بالنهج و الاودات و الأنشطة المفيدة التي تيسر للآخرين فهم و ممارسة نموذج القيادة بالجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة,و العمل معا نحو تحسين و تجويد حركة المرشدات لخدمة و تنمية المجتمع و قد حرصت قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية على المشاركة الفعالة في هذه الدورة بما يضمن تلاقي الخبرات المحلية مع تلك الخبرات على المستوى العربي و العالمي الى جانب التعرف على المستجدات العالمية في مجال المرشدات بما يتناسب مع المبادئ و القيم على المستوى الوطني و ضمان الحضور الجزائري في المحافل الدولية ممثلا في الوفد المشارك المتكون من القائدين نوال أبوية عضو المكتب الوطني و نورهان ذاودي