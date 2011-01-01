جمعية قدماء الكشافة الاسلامية في ضيافة السودان

بواسطة المسار العربي / ق.و

شاركت القائدة نوال أبوية عضو المكتب الوطني لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية في الدورة التدريبية العربية الأولى لميسرات التدريب القيادي الذي هو ضمن برنامج الجمعية العالمية لمرشدات و فتيات الكشافة تحت شعار "القيادة من أجل عالمها" الذي استضافته جمهورية السودان في الفترة الممتدة من 27 جويلية الى 2اوت و الذي يهدف إلى تعريف المشاركات بنموذج القيادة بالجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة و الذي يتضمن مفهوم القيادة الناجحة بانماطها الستة المختلفة

حيث قالت القائدة أبوية نوال عضو المكتب الوطني : قد تضمن البرنامج الالتقاء بعدد من قائدات البلد المستضيف و المشاركة في العديد من الاجتماعات للبحث في سبل تطوير العمل الإرشادي على الساحة العربية و العالمية ، حيث عمدت المسؤولات في فريق التخطيط و التدريب بالدورة على امدادنا بكافة الوسائل و الطرق التي من شأنها تعزيز عملنا في مجال التيسير و تطوير مهاراتنا و صقلها، حيث تضمن البرنامج يوما تدريبيا متكاملا لإعداد جلسات تدريبية بأساليب التيسير المختلفة من قبل المتدربات انفسهن و قام فريق التخطيط و التدريب بتقييم مجموعات العمل و تزويد كل مجموعة بنقاط قوتها لتعزيزها و أوجه الضعف للوقوف عليها و علاجها

و كما أشارت إلى أن البرنامج أسهم في تعريف المتدربات بالدور الذي تقوم به الميسرات كتيسير دورات تدريبية و في ميدان العمل و كذلك البرامج الدولية للشابات و المساعدة وفق خبراتهن في تصميم البرامج و توفير الوسائل و إسداء النصح للجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة حول كيفية العمل في مشروعات محددة وفق محتواها و العمل مع اعضاء الجمعيات بشكل مباشر لدعمهم في تطوير مناطق محددة مثل تحسين برامج المرشدات أو برنامج التدريب و ترجمة موارد الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة لمختلف اللغات و توفير الترجمة عند تنظيم اي حدث لجعل نموذج قيادة الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة في متناول جميع المرشدات و ترسيخ الفهم العميق و الالتزام بالممارسة الواعية لنموذج قيادة الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة في أدوارهن القيادية و نقله للآخرين و دعمه, و تقديم القدوة للممارسة الإيجابية القيادة ووضع انماط القيادة الستة طور التنفيذ و تحديد مهارات التيسير و المعرفة و القدرات التي يمكن استخدامها لإيجاد مساحة للآخرين لفهم و ممارسة نموذج القيادة بالجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة و تعبئة صندوق ادوات الميسرات ، الخاص بهم بالنهج و الاودات و الأنشطة المفيدة التي تيسر للآخرين فهم و ممارسة نموذج القيادة بالجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة,و العمل معا نحو تحسين و تجويد حركة المرشدات لخدمة و تنمية المجتمع و قد حرصت قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية على المشاركة الفعالة في هذه الدورة بما يضمن تلاقي الخبرات المحلية مع تلك الخبرات على المستوى العربي و العالمي الى جانب التعرف على المستجدات العالمية في مجال المرشدات بما يتناسب مع المبادئ و القيم على المستوى الوطني و ضمان الحضور الجزائري في المحافل الدولية ممثلا في الوفد المشارك المتكون من القائدين نوال أبوية عضو المكتب الوطني و نورهان ذاودي