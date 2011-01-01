محكمة غرداية تصدر أمرا بالقبض على الثعلب

بواسطة المسار العربي /ص.ك

أصدرت محكمة غرداية امس، أمر بالقبض على رجل أعمال معروف يسمى “ع.س” يملك منتجع معروف بمنطقة بن يزقن وكذا مجمع للتبريد بنفس المكان إضافة الى إستثمارات بأوروبا خاصة بفرنسا و إسبانيا و بلجيكا و سويسرا مع أمر ثاني بسحب جواز سفره و منعه من السفر خاصّة وأنه يملك إقامة دائمة بفرنسا و ذلك على خلفية قضية متابع بها تخص النصب و الإحتيال ضحيتها مدير ولائي سابق للصحّة و السكان بكل من ولاية غرداية و ورقلة أين سلّمه وكالة لبيع فيلا تقع بمنطقة سطاوالي بمبلغ مليار 800 مليون سنتيم حيث باعها لإبن الجنرال مناد نوبة القائد السّابق للدّرك الوطني ثم سلّمه مبلغ ثاني قدره مليار سنتيم من أجل شراء فيلا تقع بمنطقة الشراقة.

و لكن رجل الأعمال حسب الشكوى تنصل من الأمر ليتم تحرير شكوى ضده بمحكمة غرداية التى تابعته بتهمة النّصب و الإحتيال خاصة مع تقدم ضحايا أخرين منهم رجال أعمال بالجزائر العاصمة قدموا شكاوى على أساس أنّ رجل الأعمال المعروف بإسم “الثعلب” قام بالنصب عليهم بعد تسليمهم وكالة لبيع مسكن بقيمة 2.6 مليار سنتيم بالجزائر العاصمة و لكنه لم يسلمهم الأموال هذا إضافة الى قضية ثالثة تتعلق برجل أعمال من البليدة إشترك معه في مشروع و لكنه إتهمه بالنصب و الإحتيال عليه و الإستحواذ على أمواله .

و يعرف على رجل الأعمال المشهور بإسم الثعلب علاقاته مع عدد من كبار المسؤولين الذي كان يتحدث بإسمهم على غرار الجنرال مناد الذي باع لإبنه الفيلا الخاصّة بالمدير السابق للصحة و السكان بغرداية و ورقلة في إنتظار متابعة ما تسفر عليه القضية خاصة و أن رجل الأعمال متواجد في حالة فرار الى غاية السّاعة.