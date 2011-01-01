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لتجنب الانخفاض السريع لمستويات الخزانات

سيال تدعو إلى ترشيد استهلاك الماء الشروب
52 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ص.ك

أكدت شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة (سيال) امس في بيان لها من أن "الاستهلاك المفرط للماء الشروب خلال عيد الأضحى سيتسبب دون محالة في انخفاض سريع لمستويات الخزانات ولا يمكن تدارك هذا الانخفاض السريع من خلال عمليات الملء مما يتسبب في تسجيل تذبذبات في التزويد بالماء الشروب", داعية مواطني الجزائر العاصمة وتيبازة إلى "ترشيد استهلاكهم للماء الشروب خلال هذه الفترات".

وأوضح ذات المصدر أنه "خلال اليوم الأول لعيد الأضحى في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة زوالا و بسبب الاستهلاك المفرط تنخفض مستويات الخزانات بشكل كبير و تسجل تذبذبات منذ الساعات الأولى, علما أنه يلزم ما بين 4 الى 12 ساعة لملء الخزانات وإعادة التزويد التدريجي بالماء الشروب".    

وأضافت الشركة أنه "بسبب ترابط شبكات توزيع الماء الشروب فان ارتفاع استهلاكه على مستوى بلدية تقع شرق الجزائر العاصمة مثلا يمكن أن تأثر على التزويد بالماء الشروب على مستوى بلدية تقع وسط العاصمة", موضحة أن "أزيد من 2ر1 مليون متر مكعب من الماء الشروب تنتج وتضخ يوميا في شبكة توزيع الماء الشروب بالجزائر العاصمة وتيبازة.

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