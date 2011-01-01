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شرطة بلعباس تحجز 220 دراجة نارية في عمليات متفرقة
58 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ق.و

قامت مصالح الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس منذ بداية فصل الصيف بعمليات واسعة النطاق إستهدفت أصحاب الدراجات النارية.

خاصة أولئك الذين يستعملونها بدون الحيازة على الوثائق الإدارية وعدم إحترامهم لمعايير السلامة على غرار عدم وضع الخوذة، ونزع كاتم الصوت إضافة الى أن البعض كان يستعملها بعض الأشخاص في الإعتداءات و السرقات.

عمليات مصالح الشرطة سمحت من حجز 220 دراجة نارية في إطار محاربة الجريمة الحضرية التي تعكف الشرطة على مسايرتها.

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