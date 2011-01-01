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يدخل في إطار إستراتيجية المجموعة للتنمية 2030

سوناطراك تعلن عن فتح توظيف لأزيد من 400 شخص
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ح.م

أطلقت الشركة الوطنية سوناطراك مسابقة توظيف، تخص 446 منصب شغل في كل من أرزيو وبطيوة في وهران، وهذا يدخل في إطار إستراتيجية المجموعة للتنمية 2030.

وحسب  بيان لخدمات التوظيف في مدينة أرزيو، امس، أن المجموعة تطلق عملية توظيف لـ 446 وظيفة جديدة، ضمن هياكلها في أرزيو و الأجهزة.

و أضاف البيان أن التوظيف يتعلق الإعلان بالمهندسين وحاملي درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية “29 وظيفة”، الإلكترونيات لـ “15 وظيفة”، وميكانيكا “41 وظيفة”، معادن “15 وظيفة”، كيمياء “28 وظيفة” ، وفي الإقتصاد لـ “17 وظيفة”

بالإضافة، تم حجز 40 محطة عمل لفنيي الكمبيوتر، و 70 لمهندسي السلامة الصناعية، و151 لفنيي الإلكترونيات، و 11 لفنيي الإلكترونيات و 141 محطة عمل في التنظيف ، بالإضافة إلى مواقع أخرى في مجال الاتصالات والميكانيكا.

 

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