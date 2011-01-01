وزارة التربية تحدد قائمة المستلزمات المدرسية لمختلف أقسام الطور الابتدائي

بواسطة المسار العربي /ل.ش

حددت وزارة التربية الوطنية قائمة المستلزمات المدرسية لمختلف أقسام الطور الابتدائي، وهذا 21 يوما قبل الدخول المدرسي 2018-2019 المحدد يوم 5 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن تلاميذ الأقسام التحضيرية يتوجب عليهم إحضار 3 كراريس، 10 لاصقات، مقلمة مزودة بالأقلام والألوان، الكتب المتمثلة في دفتر الأنشطة للغة العربية المقدر سعره بـ 160 دينار وكذا دفتر الأنشطة للرياضيات بنفس المبلغ، بإضافة إلى معجون الأسنان.

أما تلاميذ أقسام السنة أولى ابتدائي فتتمثل قائمة الأدوات المدرسية في 5 كراريس تتراوح صفحاتهم بين 32 و96 صفحة و6 كتب، إضافة إلى إجبار التلاميذ على إحضار معجون الأسنان وكذا مقلمة فيها كل المستلزمات.

وفيما يخص تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، فيتوجب عليهم إحضار 9 كراريس تتراوح صفحاتها بين 32 و96، إضافة إلى كراريس الأعمال التطبيقية ذات الحجم الكبير و6 كتب بقيمة 860 دينار.

أما قسم السنة الثاثلة ابتدائي، فعدد الكراريس يصل إلى 11 كراسا يتراوح بين 64 و96 صفحة فيما يصل عدد الكتب إلى 9 كتب بقيمة 1650 دينار.

وبالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة، فيصل عدد الكراريس التي يجب إحضارها إلى 15 كراسا يتراوح بين 32 و96 صفحة، إضافة إلى 10 كتب يصل سعرها إلى 1650 دينار.

أما فيما يخص تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي فيصل عدد الكراريس إلى 16 و12 كتابا بسعر 2520 دينار.

كما أكدت الوزارة الوصية على إجبارية لباس مآزر باللون الوردي بالنسبة للإناث واللون الأزرق بالنسبة للذكور