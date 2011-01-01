فسخ عقود إنجاز أكثر من 25 ألف سكن

بواسطة المسار العربي /ل.ش

قامت وزارة السكن والمدينة والمدينة بفسخ مجموعة من عقود العمل مع شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية المتقاعسة في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة لها وصل عددها إلى25393 .

وحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية للوزارة، فإنه بعد المتابعة التي قام بها وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار شرعت الوزارة في فسخ مجموعة من عقود العمل مع شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية المتقاعسة في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة لها بعنوان 2018 والمتمثلة في فيما يلي :

1- الشركات الوطنية :

– صيغة البيع بالإيجار : فسخ ستة (06) عقود تخص 4550 وحدة سكنية عبر3 ولايات .

– صيغة العمومي الايجاري :فسخ 462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية عبر46 ولاية .

– صيغة الترقوي العمومي: فسخ عقدين(02) يخص 78 وحدة سكنية عبر ولايتين (02).

2- الشركات الأجنبية:

– صيغة البيع بالإيجار: فسخ ثلاثة (03) عقود تخص 3750 وحدة سكنية عبر ولايتين (02).

– صيغة العمومي الايجاري: فسخ عقدين(02) يخص 2480 وحدة سكنية عبر ولايتين (02) .