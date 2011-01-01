Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

بسبب تصرافات بعض المسؤولين

سكان سيدي عامر يهددون بالخروج للشارع
6 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / حمزة .م

هدد سكان بلدية سيدي عامر الواقعة بولاية المسيلة  بالخروج للشارع ، بسبب سلوكيات بعض المسؤولين في الدائرة الادارية لسيدي عامر حسب ما أكده مواطني البلدية ،فقد أصبحت مبعثا للإحباط و تذمر السكان و أصحاب المؤسسات على حد سواء ، "فمسؤول الخزينة بالدائرة يستقوي بدعم من والي الولاية "حسب تصريحاتهم ،كانت سببا في حل العديد من المقاولات و تشريد العديد من العائلات ،لانه لا يتورع في ابتزازهم و مساومتهم مقابل الحصول على مستحقاتهم و اجورهم .

"هذا المسؤول الذي عمر في منصبه لعدة سنوات" يقول السكان ، "يتصرف وفق ما يحلو له و يستعمل اسم والي المسيلة كوسيلة ضغط على كل من يحاول توقيفه عند حده" ، هذا ما جعل حالة كبيرة من التذمر تنتشر  في وسط المواطنين ، مما ينذر في انفجار وشيك إذا لم تتدخل السلطات الوصية لوضع حد لهذا التسيب الخطير.

 

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 