سكان سيدي عامر يهددون بالخروج للشارع

بواسطة المسار العربي / حمزة .م

هدد سكان بلدية سيدي عامر الواقعة بولاية المسيلة بالخروج للشارع ، بسبب سلوكيات بعض المسؤولين في الدائرة الادارية لسيدي عامر حسب ما أكده مواطني البلدية ،فقد أصبحت مبعثا للإحباط و تذمر السكان و أصحاب المؤسسات على حد سواء ، "فمسؤول الخزينة بالدائرة يستقوي بدعم من والي الولاية "حسب تصريحاتهم ،كانت سببا في حل العديد من المقاولات و تشريد العديد من العائلات ،لانه لا يتورع في ابتزازهم و مساومتهم مقابل الحصول على مستحقاتهم و اجورهم .

"هذا المسؤول الذي عمر في منصبه لعدة سنوات" يقول السكان ، "يتصرف وفق ما يحلو له و يستعمل اسم والي المسيلة كوسيلة ضغط على كل من يحاول توقيفه عند حده" ، هذا ما جعل حالة كبيرة من التذمر تنتشر في وسط المواطنين ، مما ينذر في انفجار وشيك إذا لم تتدخل السلطات الوصية لوضع حد لهذا التسيب الخطير.