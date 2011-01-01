وزارة الشؤون الدينية تعلن أن عيد الأضحى سيكون الثلاثاء 21 اوت الجاري

بواسطة المسار العربي / ل.ش

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها امس، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 21 أوت.

وأوضح ذات المصدر، أن امس الأحد هو غرة ذي الحجة 1439 هجري الموافق لـ 12 أوت 2018، وأن وقوف الحجاج بعرفة سيكون يوم الإثنين التاسع من ذي الحجة الموافق لـ 20 أوت، مشيرة إلى أنه "يسن للمسلمين صيام هذا اليوم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وبالمناسبة، تتقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتهانيها إلى كافة الشعب الجزائري، داعية الله عز وجل أن "يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بمزيد من الخير واليمن والبركات".