فرقة البحث و التدخل بتلمسان تخترق شبكة إجرامية خطيرة تنشط بين مغنية و الجزائر العاصمة

بواسطة المسار العربي /

نجحت في الساعات الأخيرة فرقة البحث و التدخل بياري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من إختراق شبكة إجرامية خطيرة تنشط بين مغنية بتلمسان وبين بوفاريك بالجزائر العاصمة حيث أطاحت ذات المصلحة الأمنية ب5أفراد ينشطون ضمن العصابة و تم إسترجاع نحو مليار سنتيم و 2000قرص مهلوس و 43كلغ من الكيف المعالج حسب ما علم من مصادرنا الخاصة حيث تم تقديم الأطراف على الجهات القضائية المختصة فين تتواصل التحقيقات لكشف باقي عناصر هذه الشبكة الآجرامية الخطيرة و بهذا تكون فرقة البحث ووالتدخل الواقع مقرها بحي إمامة ببلدية منصورة قد إستطاعت من فك لغز أكبر شبكة إجرامية و تم إسترجاع أموال ضخمة و سلع ممنوعة للترويج و المتاجرة بها و تعد أكبر عملية نوعية خلال سنة 2018. بكاي عمر