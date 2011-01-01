الجزائر تحتل المركز الخامس في أول مشاركة بالألعاب العسكرية الدولية

بواسطة المسار العربي /ي.م

احتل، الفريق العسكري الجزائري، المرتبة الخامسة، في أوّل مشاركة له في الألعاب العسكرية الدولية التي جرت فعاليات طبعتها الرابعة بروسية في الفترة ما بين 28 جويلية و11 أوت الجاري، بحضور 32 بلدا بـ189 فريقا شارك في ثمانية وعشرون تخصصا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد كان للوفد الجزائري الذي شارك بـ 47 رياضي عسكري، حضور مميز، تحصل بفضله على المرتبة الخامسة حسب الفرق بتسعة عشرة نقطة في تخصص الفصائل المحمولة جوا بعد كل من روسيا صاحبة المرتبة الأولى بأربعة نقاط، الصين في المرتبة الثانية بثمانية نقاط، بيلاروسيا في المرتبة الثالثة بسبعة عشرة نقطة وإيران في المرتبة الرابعة بثمانية عشرة نقطة.

وتضمن اختصاص الفصائل المحمولة جوا المنافسات التالية:

قفز الدقة بالمظلات.

قيادة العربات القتالية ب.ت.ر 80.

القفز بالمظلات متبوعا بمسير المغاوير لمسافة عشرة كيلومترات.

شوط المقاتل على مسافة عشرة كيلومترات.

سباق التوجيه.

قيادة العربات القتالية ب.ت.ر 80 مع الرمي.

كما توج الفريق الوطني، في ختام هذه الألعاب بالجائزة الخاصة بالروح القتالية وروح الجماعة اعترافا بمسيرته المتميزة خلال مشاركته الأولى في هذه المنافسة الدولية.

هذه النتائج الإيجابية والمشرفة جاءت لتؤكد الإنجازات المحققة خلال المنافسات العالمية العسكرية المختلفة وتبرز التطور الملحوظ لمستوى رياضيينا العسكريين على الساحة الرياضية العسكرية العالمية وذلك بفضل الدعم المستمر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، حسب ذات البيان.