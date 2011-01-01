سكنات عدل بوينان مجمدة

بواسطة المسار العربي /س.ع

أكد الأمين العام لولاية البليدة رابح آيت حسن امس، أن توزيع سكنات البيع بالإيجار الجاري إنجازها على مستوى المدينة الجديدة بوينان شرق الولاية، متوقف على استكمال أشغال ربطها بمختلف شبكات الكهرباء و الماء و كذا الهاتف.

و أوضح آيت حسن خلال تفقده لعدد من المشاريع السكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل" بالإضافة لعدد من المؤسسات التربوية الجاري انجازها على مستوى هذه المدينة الجديدة أن توزيع هذه السكنات على المستفيدين منها سيتم بمجرد الانتهاء من ربطها بمختلف الشبكات الضرورية وهي الأشغال التي بلغت مراحل جد متقدمة و هذا ضمانا لراحة القاطنين المستقبليين لهذه الأحياء السكنية الجديدة.

و أضاف ذات المسؤول، أن القائمين على مشروع المدينة الجديدة "بوينان" يحرصون على توفير مختلف المرافق الضرورية لسكان هذه التجمعات السكنية على غرار ملحقات إدارية و بنوك و كذا مساحات تجارية بالإضافة إلى مرافق صحية يجري انجازها بالموازاة مع مختلف المشاريع السكنية الأخرى.

و في هذا السياق، وقف الأمين العام للولاية، خلال هذه الزيارة على سير أشغال عدة مشاريع تابعة لقطاع التربية و المتمثلة في خمسة تجمعات مدرسية و كذا ثانوية و متوسطة و التي أمر بضرورة تسريع وتيرة انجازها بهدف تسليم عدد منها خلال الدخول المدرسي المقبل و البعض الأخر نهاية السنة كأقصى تقدير.

كما تفقد ذات المسؤول، أيضا ورشة انجاز عيادة متعددة الخدمات و الواقعة هي الأخرى وسط هذه التجمعات السكنية التي تضم في مجملها نحو 25 ألف وحدة سكنية بحيث يرمي هذا المشروع إلى ضمان تقديم الخدمات الصحية لسكان هذه الأحياء دون تكليفهم عناء التنقل إلى البلديات المجاورة.

و بالمناسبة زار أيت حسن أيضا، مشروع انجاز الجامع الكبير بالمدينة الجديدة بوينان، حيث أكد على ضرورة تكثيف وتيرة الأشغال التي انطلقت مؤخرا و هذا قبل حلول موسم الشتاء مع العلم أن التكلفة المالية الأولية لهذا المشروع الذي تطوعت لإنجازه أربعة مؤسسات اثنان منها أجنبية، تركية وأخرى صينية، قدرت بـ 90 مليون دج .

و تقدر طاقة استيعاب هذا الصرح الديني الذي يعد المشروع الأكبر على مستوى الولاية أربعة مساحات خارجية للصلاة و موقف للسيارات يتسع لـ 400 سيارة و كذا حديقتين.