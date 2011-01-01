سيال تقطع المياه عن 4 بلديات في العاصمة

بواسطة المسار العربي /ح.م

أعلنت، شركة المياه والتطهير “سيال” عن انقطاع قي التزويد بالمياه الصالحة للشرب على 4 بلديات في العاصمة.

وحسب بيان للشركة، فإن أشغال صيانة على مستوى القناة الرئيسية في حي البدر بالقبة، سيشرع فيها في الفترة ما بين السابعة صباحا والسابعة مساءا ليوم الثلاثاء المقبل، ما سيؤدي إلى انقطاع جزئي في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، على مستوى بلديات: القبة، باش جراح، بوروبة وجسر قسنطينة.

وأشارت، الشركة أن عملية التزويد بالمياه ستعود لطبيعتها مع نهاية الأشغال.